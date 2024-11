Rondina: "Me duelen las expulsiones"

El entrenador de Quilmes no dejó pasar uno de los puntos centrales del partido ante Chicago en su primer balance post eliminación del Reducido.

El sueño del ascenso llegó a su fin para Quilmes y comenzó el momento de los balances. Si bien aún queda valorar lo que fue el año, desde Darío Franco hasta Sergio Rondina, el fresco recuerdo de la eliminación ante Nueva Chicago hace que todo se tiña de ese último recuerdo. "Nos costó de arranque, después el equipo creció mucho y lo siguió haciendo hasta último momento. Me duelen las expulsiones. Me duelen porque no es algo que nosotros bajamos del cuerpo técnico. Les hablamos siempre de estar en partido y, reaccionar de la manera en que se reaccionó, fue hipotecar todas las chances de poder dar vuelta el resultado", expresó el entrenador del Decano.