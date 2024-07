Salvio disfruta su chance y se enfoca en el futuro de Lanús

"Esta institución me dio todo, me vio crecer y me hizo el jugador que soy", señaló en su presentación como flamante incorporación del Granate, soñando con el instante en el que toque saltar al terreno de forma oficial, algo que, en principio, está pautado para el 21 de julio, cuando haya que visitar a River en el Monumental.

El atacante, que arriba desde Pumas de México, en condición de libre, valoró la chance actual tras el extenso recorrido en su carrera, pues firmó un contrato por dos años pero se enfoca en lo inmediato, con la ilusión a cuestas tanto en la Liga Profesional como en la Copa Sudamericana.

En ese sentido, puntualizó en cómo arriba a la entidad luego de su itinerario de 14 años entre fútbol europeo, mexicano y también el reciente ciclo en Boca, donde tuvo instantes de brillo. "Van a ver un jugador con muchísima más experiencia del chico que se fue. En algún punto, realizado, pero que tiene muchísimas ganas de conseguir cosas importantes con Lanús", sentenció.

Y agregó: "La realidad es que las caras y la esencia son las mismas, así que estoy muy feliz de volver a estar acá", poniendo el puntal en aquel joven que se fue con un puñado de compromisos en el lomo y que, oportunidad en la Selección Argentina incluida, visualiza varios ítems similares en la entidad que lo cobija.

"Esto era algo que tenía en la cabeza desde hace muchísimo tiempo. Hoy se pudo dar mi vuelta y no tengo más que palabras de agradecimiento con la gente, y decirles que voy a dar todo en la cancha".

Toto ya realizó el ensayo junto a sus compañeros bajo la atenta mirada del Ruso, y si bien se enfoca en los amistosos que se vienen, el objetivo central está tanto en la grilla doméstica, con el Millonario en el horizonte, y también el torneo internacional, donde el Grana chocará en octavos de final con el vencedor de la llave entre Liga Universitaria de Quito, de Ecuador, y Always Ready, de Bolivia.

"Yo vengo a sumar, a dar mi granito de arena. Voy a dejar todo para conseguir cosas importantes. Tenía muchísimas ganas de estar acá y la verdad que mi meta es conseguir algo importante. Me falta salir campeón en el club que me dio todo", sentenció.

Por último, valoró el retorno previo de otro referente como Izquierdoz para el fondo. "Al Cali le había mandado un mensaje que decía '¿Volvemos?'. Y él me dijo 'No me ilusionés'. Ojalá consigamos algo juntos", cerró.

Y mientras los referentes llegan a modo de refuerzos, habrá un joven que no estará disponible para las próximas semanas de competencia. Se trata del defensor Julio Soler, que integrará la nómina bajo la batuta del entrenador Javier Mascherano de cara a los Juegos Olímpicos en París.

Ya habiendo disputado un reciente amistoso, justamente en la Fortaleza de Cabrero y Guidi contra Paraguay, el lateral izquierdo se perfila como pieza clave de la Selección Argentina sub 23 para la cima en la capital francesa.