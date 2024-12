Santiago Moya: "Tengo ganas de seguir"

Dentro del análisis principal del cuerpo técnico de Sergio Rondina, el lugar que tendrán los jugadores que más minutos sumaron en el último semestre será importante para determinar su continuidad. Y en el caso de Moya, parece que se viene una novela por la que habrá que esperar varias semanas más para su definición.

"Todavía no charlé nada, me tengo que juntar esta semana con mi representante. Yo tengo muchas ganas de seguir, pero es un tema de club a club, hay que ver qué pasa, porque me queda un año de contrato con Huracán", remarcó el defensor en declaraciones con Solo Ascenso. En la actualidad, al Globo aún le queda una semana más de competencia oficial en la Liga Profesional de Fútbol, por lo que hará lugar a las decisiones una vez que finalice el certamen, que lo tiene como uno de los protagonistas.

En relación a su decisión, el hombre que también estuvo a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza reconoció: "Sentimos mucho el cariño de la gente. El grupo es espectacular y hay buena gente de trabajo, así que te dan ganas de seguir". En consecuencia, el hecho de que el Huevo quiera sostenerlo en su estructura también es importante, para tomar la decisión final y ver cómo resolver las negociaciones.

"Todavía seguimos lastimados por la derrota, pero ya pensamos en el año que viene. El objetivo es ascender. No se consiguió el objetivo, pero se formó un buen grupo y en las últimas fechas encontramos un muy buen rendimiento", se despidió el jugador.

Por último, la zaga central podría ser un grave problema: Federico Tévez también está en carpeta de otros clubes de la Liga Profesional y en cuanto a sus relevos, Matías Ferreira ya dejó el club y luego toma importancia Lucas Romeo, un joven de 20 años que todavía hace sus armas en la reserva.