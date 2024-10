Saquearon un camión con alimentos que quedó atascado en una calle de Varela

Se trata de un ilícito particular que pone sobre la mesa un debate sensible acerca de los robos de comida y otros elementos para sobrevivir, en un momento de tanta incertidumbre y angustia económica. Sin embargo, sean cuales sean los motivos, la víctima de todo el suceso fue el chofer del rodado, que presenció el ataque y se tuvo que esconder en su cabina por temor a que le sucediera algo. En sintonía, llamó al 911 para pedir refuerzos.

Ocurrió en la intersección de las calles Necochea y Abraham, en jurisdicción de la Comisaría Segunda, cuando el mencionado hombre a bordo de su camión quedó atascado. Es importante resaltar que las calles del barrio son complejas para maniobrar, teniendo en cuenta el vehículo de gran porte del que se trata. Es por ello que, al querer doblar y por los autos estacionados que había, no pudo seguir con su marcha ni para adelante ni para atrás.

Ese momento fue para los vecinos del lugar una oportunidad para llevar alimentos a sus viviendas. El rodado tenía bolsas de cebolla, papa y tomate. Sin dudarlo, decenas de personas se acercaron y tomaron todo lo que estaba a la vista. Fue bajo la modalidad “piraña”, según el testimonio del damnificado, ya que saltaban y arrojaban mercadería y de un segundo para otro desaparecieron. Llevaron cuanto pudieron y lo dejaron devastado.

En sintonía, el camionero, que se había refugiado y que ya se había comunicado con el 911, fue auxiliado por un móvil policial que lo contuvo y que rastrilló las cuadras de la zona para ver si daba con algún sospechoso. Llegaron a los pocos instantes, pero ya no había ni rastros de quienes habían participado del episodio delictivo.

Cabe destacar que la pérdida fue grande y el trabajador esperaba recuperar algo de todo lo sustraído, aunque no hubo caso. Por el momento no dieron con ningún ladrón, aunque en el tumulto había niños, mujeres y jóvenes que corrieron una vez que obtuvieron lo que quisieron.

El conductor decidió hacer la denuncia policial y confirmó que no fue golpeado ni herido por ningún saqueador, más allá de que vivió minutos de terror porque no sabía qué le podía suceder. Tampoco le sacaron el dinero en efectivo que llevaba encima. Sólo los alimentos. Así las cosas, con ayuda de los vecinos que no le robaron, pudo sacar el camión, que seguía atascado y retornó a sus tareas.