Se detuvo en la bajada de la autopista en Bernal y fue apuñalado

Se trata de una situación que vienen alertando los vecinos de la zona, que indicaron en publicaciones de redes sociales que dicho lugar y los metros que hay que transitar hasta llegar al primer semáforo o al peaje son muy oscuros y peligrosos. En los alrededores y camino a la ribera bernalense se montó una especie de asentamiento y los malvivientes corren en esa dirección cuando cometen los ilícitos, preferentemente a los automovilistas, motociclistas y ciclistas.

Todo sucedió durante la madrugada del domingo, cuando un hombre identificado como Mariano Artime Vela, de 51 años, entró a Bernal por la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata y decidió estacionarse a un costado para poder orinar. Sin embargo, al frenar su coche y bajarse, fue interceptado por un sujeto que merodeaba en la penumbra y que se mantuvo sigiloso en todo momento.

Se trataba de un delincuente que, a punta de cuchillo, le exigió sus pertenencias de valor. Pero el damnificado se resistió, forcejeó con el hampón y este último culminó dándole una puñalada a la altura del tórax, que le provocó una herida sangrante. Tras eso, se marchó corriendo. Pero el automovilista, que estaba conmocionado por todo lo vivido, se subió a su rodado y condujo hasta Berazategui.

A pesar del puntazo recibido, pudo llegar al Centro de Salud Sábbato, donde lo atendieron y trasladaron al Hospital Evita Pueblo. En sintonía, los médicos constataron que su vida no corría peligro y que la herida no era tan profunda, aunque deberá realizarse varios estudios ya que no sabe si el arma que utilizaron en su contra estaba oxidada o podría traerle futuras infecciones.

Lo cierto es que agentes policiales de la Comisaría Primera de Berazategui tomaron la denuncia correspondiente e investigan con las filmaciones de vigilancia de la zona para saber si pueden dar con la identificación del malviviente, sabiendo que no es ningún hecho aislado el ocurrido durante el fin de semana. Los propios vecinos se volvieron a manifestar en las redes sociales y dijeron que seguirá pasando si no hay móviles de la policía ratrillando las 24 horas, pero sobre todo por la noche.

La Fiscalía Descentralizada ordenó el relevamiento de las imágenes y las autoridades no descartan dialogar con quienes viven en los alrededores para poder tomar otro tipo de medidas que fortalezcan la seguridad.