Sebastián López y la importancia del amor propio en Los Andes

Los Andes se aseguró una nueva final en su lucha por el ascenso, tras vencer a Deportivo Armenio en un duelo cargado de emociones. Entre los pilares del equipo se destacó Sebastián López, arquero y referente, quien fue clave no solo por sus intervenciones bajo los tres palos, sino también por su liderazgo emocional en un momento decisivo. "Hablamos con el grupo de que no nos merecíamos irnos de esta manera. La noche anterior y el mismo día tuvimos charlas donde nos mentalizamos en dejar todo porque sabíamos que no podíamos despedirnos así", expresó López en diálogo con Deportes del Sur.