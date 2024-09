Sedalo va por las semis en el Nacional de handball

El combinado de la región, múltiple campeón en la Liga de Honor Oro de la Federación Metropolitana de Balonmano, y que ostenta el cetro a nivel país, intentará avanzar para poder dar otra vuelta olímpica, aunque el trámite no se evidencia sencillo, ya que por delante se mostrará un adversario de mucha jerarquía que cuenta con argumentos como para sorprender.

Las chicas de la entidad de Lanús Oeste quedaron como punteras del grupo A con saldo perfecto, ya que despacharon, en orden sucesivo, a Once Unidos, el local, por 24 a 20; a Jockey Club de Córdoba por un ajustado 23 a 22 y a Centro Asturiano de Rosario por un más contundente 29 a 21.

Y ahora toca chocar con otro conjunto que milita en la elite de la disciplina en territorio bonaerense, que quedó segundo en el escalafón del bloque B, sólo detrás de River. ¿Cómo fue su derrotero? Goleó a Cumehue de Trelew por 38 a 24; tropezó con el Millonario por 28 a 20 y se recuperó a partir de un 23 a 18 sobre Municipalidad de Maipú de Mendoza.

Del otro lado del cuadro, en semis, el que se enfrentará a las damas de Núñez es Jockey Club, que, más allá de caer con Sedalo, supo vencer en las otras lados performance y quedó como escolta en la grilla.

Otra es la historia para los varones del club lanusense. Es que, con un andar irregular, apenas quedaron en tercer lugar en su estructura y deberán pelear en el lote entre el 5to. y el 8vo. puesto, sin chances de acceder a los play-off por la gloria.

El cotejo será con Once Unidos, en un desafío que no se prevé fácil, dado que por delante estará el dueño de casa, que querrá brindarle una alegría a su gente más allá de no estar en el esquema de vanguardia.

Los hombres de la entidad de la región tuvieron una actuación, durante la fase de grupos, que fue de mayor a menor, ya que debutaron con un triunfo sobre Ladricer de Tucumán por 33 a 22, pero después cayeron tanto con Dorrego (31 a 27) como con Sol de Mayo de Viedma (28 a 25).

Las semis en esta rama la disputarán Dorrego y Universitario de Córdoba, por un lado, y Colegio Ward y Sol de Mayo, por el otro, grilla que decantará en el campeón de la competencia.

Los que den la vuelta olímpica, tanto entre los varones como en la tanda de mujeres, clasificarán al Centro-Sur de Clubes del próximo año, que en la campaña pasada ya tuvo la participación de Sedalo entre las damas, algo que espera replicar ahora.