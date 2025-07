Forestello: "Nos llegan poco, pero nos convierten mucho"

"Nos han llegado poco y nos han convertido mucho", reconoció el entrenador, haciendo autocrítica por el funcionamiento defensivo del Gasolero y la eficacia del rival. Temperley logró empatar dos veces un partido que se presentó cuesta arriba y volvió a mostrar capacidad de reacción, pero también errores que le impidieron quedarse con los tres puntos.

Más allá de eso, Forestello destacó la importancia de seguir sumando en un torneo exigente y parejo. "Sentimos que cada vez hay más tranquilidad y estamos sumando", señaló, al remarcar que el grupo comienza a consolidar una identidad dentro del campo de juego. El Celeste acumula una decena de partidos sin derrotas y se mantiene firme en zona de clasificación, con la confianza en alza.

El DT también hizo hincapié en el clima que se vive puertas adentro del vestuario. "Estoy contento con el respeto dentro del grupo, que está muy sólido", expresó, poniendo el foco en el compromiso colectivo y el trabajo diario que viene sosteniendo el plantel. Con un equipo en crecimiento y una base que responde, el cuerpo técnico mira con optimismo lo que viene.

El conjunto de Turdera mostró en las últimas fechas una tendencia marcada: más allá de no siempre dominar los partidos, encuentra formas de mantenerse competitivo. Lo hizo remontando ante Colón en Santa Fe, en la igualdad con Mitre de Santiago del Estero y, nuevamente, frente a Chaco For Ever, donde Luis López fue el encargado de rescatar un punto en los minutos finales.

La mirada ahora está puesta en el duelo ante Almirante Brown, un rival necesitado que también pelea por escalar en la tabla. Será una nueva oportunidad para estirar el buen momento y seguir consolidando la idea de juego que Forestello busca desde su llegada.

En el cuerpo técnico destacan que la madurez emocional del plantel está siendo clave para sostener los resultados y corregir errores sin desmoronarse. Si bien el análisis posterior al empate frente a los chaqueños dejó sabor a poco por las chances generadas y no aprovechadas, el balance sigue siendo positivo.

Temperley viajará a Isidro Casanova con el objetivo claro de sumar fuera de casa y continuar prendido en la pelea por los lugares de privilegio. Con un equipo en alza, un invicto vigente y un técnico que destaca el compromiso de sus dirigidos, el Gasolero se ilusiona con seguir por la buena senda en esta etapa decisiva del certamen.