"Siento que se rieron en mi cara", afirmó Agustina Albertario sobre de su salida de Las Leonas

Albertario comenzó su relato mencionando casos previos dentro del plantel: "Dos jugadoras renunciaron a principios de año por algunos destratos". Como ejemplo, recordó lo ocurrido con Clara Barberi , la arquera del combinado nacional que participó en una edición de los Juegos Olímpicos y un mundial: "Ella es crack. La llamaron por teléfono y en cuatro minutos le dijeron que quedaba desafectada de Las Leonas. Me parece una locura".

Con notable angustia, la deportista aseguró que las jugadoras "no son caballos de carreras", en referencia a la falta de consideración hacia las atletas. Además, apuntó directamente contra Fernando Ferrara, el entrenador del seleccionado albiceleste y quien también dirigió a Albertario en Lomas Athletic: "En diciembre le dije a Fer que, si me iba a sacar, que lo haga, pero que no espere a que me mude y me instale con mi novio (en Uruguay, donde reside su pareja Lautaro Rinaldi, futbolista de Rampla Juniors). En ese momento me dijo que no y por eso siento que se rió en mi cara, es lo que me molesta".

La jugadora sostuvo que esta actitud la marcó profundamente: "Cuando le pregunté los motivos de mi desvinculación me dijo que no era por el rendimiento. Tengo pruebas". Estas declaraciones refuerzan su postura de sentirse utilizada y poco valorada dentro del equipo.

La última vez que Albertario vistió la camiseta albiceleste fue durante la ventana de la FIH Pro League, entre el 19 y 24 de febrero en Santiago del Estero, enfrentando a Bélgica y Australia . Desde entonces, su rol en el seleccionado quedó en entredicho hasta su abrupta salida, anunciada días atrás.

Más allá de su caso personal, la jugadora puso el foco en una problemática que afecta a varias compañeras dentro del hockey femenino: la falta de respeto y transparencia en las decisiones tomadas por el cuerpo técnico. Con su testimonio, Albertario busca visibilizar estas situaciones y generar un cambio en la manera en que se manejan las relaciones dentro del seleccionado.

Ahora, enfocada en su presente en Lomas Athletic, la cordobesa de 32 años espera continuar brillando en el hockey local mientras deja abierta la posibilidad de que su historia con Las Leonas pueda tener algún tipo de cierre reparador en el futuro.