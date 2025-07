Talleres apuesta al futuro: los juveniles ganan lugar en un presente adverso

El último en debutar fue Lautaro Román Lucena, mediocampista de 19 años surgido de las Divisiones Inferiores del Albirrojo. El joven, oriundo de Monte Chingolo, ingresó el sábado pasado a los 34 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Leonel Barrios, en el empate 0 a 0 frente a San Telmo disputado en el estadio Pablo Comelli. Lucena, que forma parte del club desde 2022, se mostró conmovido tras el estreno: "Feliz de cumplir un sueño que tanto quería, agradecer a todos por apoyar, en especial a mi familia y amigos por estar incondicionalmente. Gracias a Dios por este día inolvidable", escribió en sus redes sociales.

Otro juvenil que viene sumando rodaje es Miguel Hernán Taborda, extremo de 20 años que llegó al club en 2019. Debutó en la fecha 18 contra Central Norte de Salta e ingresó también en las siguientes jornadas frente a Gimnasia de Mendoza, Gimnasia de Jujuy, Agropecuario y San Telmo. El DT Jorge Vivaldo valoró la actitud del plantel joven en este difícil momento: "Los chicos tienen su oportunidad y no lo vamos a desaprovechar. Es una necesidad y si yo me pongo a pensar que son chicos, tengo que poner a un grande. Miguel Taborda, Román Lucena, son chicos que me están demostrando que pueden estar y los quiero aprovechar", aseguró tras el empate ante el Candombero.

Además de Taborda y Lucena, otro que tuvo su estreno esta temporada fue Facundo Infante. El defensor debutó bajo la conducción técnica de Martín Rolón, cuando ingresó ante Temperley en lugar de David Achucarro. La semana siguiente fue titular en Santa Fe frente a Colón. Desde entonces, también es tenido en cuenta por Vivaldo, quien lo utiliza como lateral derecho. Infante ya firmó su primer contrato profesional.

Mientras el equipo sigue sin ganar terreno en la tabla, la dirigencia y el cuerpo técnico buscan fortalecer la identidad del club apostando por su cantera. En un torneo largo y exigente, los minutos para los juveniles aparecen como un respiro en medio de la crisis. Aunque la prioridad sea la permanencia, el proceso de consolidación de valores propios no se detiene. Los hinchas lo reconocen: en medio del desconcierto deportivo, ver a los pibes del club con la camiseta puesta es una señal de que algo, al menos, se está haciendo bien.