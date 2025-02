Talleres no logra sumar y Tula está en la mira

En el regreso a las prácticas, todos los ojos están puestos en Cristian Tula: el entrenador es apuntado como máximo responsable por el nivel de un Talleres de Remedios de Escalada que volvió a cosechar una derrota, que no muestra funcionamiento y que en tres fechas disputadas de la Primera Nacional, no solo no ha logrado marcar un gol, sino que no tiene puntos a favor. Ante Agropecuario, el DT se jugará su última ficha.