Temperley quedó fuera de todo y solo le queda ganar ante Morón

El primer tiempo mostró a un Temperley decidido a atacar, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para superar a un sólido Pablo Rago, que fue la figura del local. Nueva Chicago, por su parte, aprovechó la velocidad de sus volantes para generar juego ofensivo, aunque tampoco tuvo grandes llegadas claras. El equipo de Turdera evidenció un marcado desgaste físico, y así se fue al vestuario con más dudas que certezas.

En la segunda mitad, Chicago modificó su esquema y salió con una línea ofensiva más agresiva, mientras que Temperley apostó al contragolpe. El Torito tuvo una oportunidad clara a los 54 minutos, cuando un remate de Facundo Castro pasó por encima del travesaño. Temperley, aunque empujó con lo que tenía, no encontró contundencia para quebrar el cero y generar verdadero peligro en el área rival.

Ya cerca del final, a los 81', Julián Mavilla intentó con un remate que se fue desviado. En la última jugada del encuentro, el Gasolero tuvo la oportunidad de cambiar el destino con un penal ejecutado por López, pero Facundo Ferrero le negó la posibilidad, tapando el disparo y sellando el cero final. "Me quedo con bronca por el penal, pero la gente me ha mandado mensajes, me ha saludo después. Es como me dijeron mis compañeros, erra el que patea. No tengo nada que reprocharle a la gente, que nos apoyó hasta el último partido. Estuvieron todo el tiempo y en lo personal quiero pedirles disculpas por no haberles podido dar una alegría, una victoria", cerró el Animal en Locos x Temperley.

Con este resultado, Temperley no solo se despide de sus chances en el Reducido, sino que cierra un 2024 complicado desde el inicio, con un plantel que nunca encontró regularidad y varios conflictos internos. Solo queda un último encuentro frente a Deportivo Morón en el Francisco Urbano, y luego la mirada estará puesta en las elecciones del club, donde se definirá quién tomará las riendas de la institución de cara al futuro.