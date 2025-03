Mauro Giallombardo, con el objetivo de volver al automovilismo, en el TC Pista Mouras

Giallombardo hizo un balance del presente del G129 en TC, que en 2025 lo tiene en pista con el sureño Spataro, a bordo del Ford Mustang, por lo tanto manifestó: "Emiliano me da una mano enorme en la parte técnica, ya que se encarga de la dirección de esa área en mi equipo, mientras que yo estoy más del lado del marketing, conseguir sponsors y mantener la estructura en competencia, como responsable de la misma".

En diálogo con El Otro Deporte, la Rana de Bernal indicó que en caso que tuviese la oportunidad de volver a competir de manera profesional, luego de varios años lejos de las pistas a causa de un grave accidente durante sus vacaciones en Villa La Angostura en 2017, lo haría en la divisional en que lo autoricen: "En caso que tenga que volver a la escalera de la ACTC, debería hacerlo en TCPM, donde no fui campeón hasta ahora. Además, siempre me gustó correr en el Mouras, me siento cómodo porque me crié ahí, pero hay que definir algunas cuestiones para retornar a la competencia. Ojalá se dé, y luego me retiraría del automovilismo".