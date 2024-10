Temperley regresa al trabajo subido a su único sueño

Walter Perazzo ganó tres puntos, una prórroga y algo de paciencia, pero a partir de hoy tendrá mucho por hacer. El agónico gol de Pedro El Toro Souto no será suficiente si ante El Torito no hay una mejora en el juego. Además, no contará con jugadores centrales en la columna del equipo, como la saga de defensores. Y tendrá que ver cómo está Hernán da Campo, que no terminó bien su primer tiempo.

La figura de este Celeste, Marcos Arturia, mostró uno de sus mejores partidos, se llevó todas las patadas y terminó agotado. Es otro de los que tendrá que ser seguido muy de cerca por el cuerpo técnico, que con Luis López afuera no tiene muchas más variantes.

De local será otro partido y hay jugadores que habitualmente no son tenidos en cuenta, como Emanuel Ibáñez o Juan Gabriel Frías, que podrán ser de la partida. Pero tendrá mucho que ver si la evolución de equipo en la semana le da la posibilidad a Perazzo de variar un poco el esquema. El 4-4-2 que viene planteando no suele tener resultados positivos hasta que el partido se torna idea y vuelta. Y el puntero no está en la máxima colocación de casualidad y querrá hacerlo valer.