Temperley rinde un duro examen ante Estudiantes de Río Cuarto

El Celeste viene de un triunfo que valió más que tres puntos, luego de una racha de seis partidos sin poder sumar de a tres. Ante el Sabalero demostró que algunos de sus puntos flojos había sido revertidos, pero el encuentro se terminó definiendo por un gol, con un penal muy reclamado, y sin poder hilvanar jugadas de ataque que se tradujeran en peligro. Pese a esto, fue más que la visita y fue un justo ganador. Pero ahora, lejos de Turdera, tiene otra racha que vencer.

Desde que comenzó la segunda mitad de la temporada, solo pudo imponerse ante Chaco For Ever, y de los últimos tres partidos que disputó afuera, dos fueron derrotas y uno finalizó en empate. No está siendo fácil para El Gasolero salir del Beranger y los cordobeses vienen con una racha de local que tampoco es alentadora para los de Perazzo. Es que pese a que los dirigidos por Alexis Mateo vienen de caer en el Nuevo Francisco Urbano ante Morón, ante su gente se cargaron nada más y nada menos que a Chicago, cuando ya el equipo de Mataderos era esta maquinita que manda en la Zona B.