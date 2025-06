Tomás Bravo y la expectativa de una Estrella del Sur en ascenso

El mediocampista analizó el presente del equipo y lo que viene para la grilla que se asoma. "Fuimos la sorpresa del Apertura, pero viendo cómo fuimos progresando no me sorprendió mucho", sentenció en declaraciones al portal Sólo Ascenso. Y añadió: "Estamos laburando día a día para corregir errores, y con la predisposición de mis compañeros y el cuerpo técnico, me esperaba algo así como lo que hicimos".

Consultado por su rendimiento personal, el exponente de la entidad de Alejandro Korn, afirmó: "Me siento bien, con ganas de seguir mejorando y ayudando al equipo. Las ganas de crecer son las que a uno lo motivan, y si se transmite dentro de la cancha, mucho mejor".

A la hora de buscar una explicación del buen andar del equipo, agregó: "Fuimos de menor a mayor, y partido a partido. No pensábamos en lo que podía pasar más adelante, sino que siempre tuvimos la cabeza en el siguiente partido. Eso nos llevó a sacar una buena cantidad de puntos en el Apertura".

Ya con la vista en el corto plazo, sobre el próximo duelo luego del parate por el receso del itinerario, frente a Juventud Unida, comentó: "Va a ser un partido duro, que se va a definir en detalles. Por suerte nos preparamos de la mejor manera, estamos muy bien físicamente y esperemos sacar un resultado favorable".

Por último, se refirió al comienzo del Clausura: "Si bien todos los partidos son importantes, el arranque del segundo semestre es un envión que todos los equipos necesitan. Después hay que revalidarlo partido a partido, porque estás ahí arriba".