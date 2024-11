Torres: "Teníamos la ilusión de pasar, quedó un poco de enojo, pero dejamos todo"

Torres especificó que en el Granate hay una bronca lógica por la eliminación ya que el plantel quedó dolido tras la derrota contra Cruzeiro, elenco al cual no le sobró nada, pero le alcanzó justo para despachar al Granate en semis, por lo tanto se sinceró en diálogo con este medio: "Obviamente que estamos tristes, pero en el fútbol se contemplan estas cosas. El gol de Cruzeiro llegó en su mejor momento, por algo están en esta instancia pero en el segundo tiempo fuimos superiores y no pudimos convertir ahí está la bronca. Es difícil analizar, pero dejamos todo hasta la última pelota. Al hincha hay que agradecerle por todo el apoyo, en Brasil nos acompañaron de un modo impresionante, sentimos todo el apoyo, ha sido una locura. Lamentamos no haberle podido dar el triunfo".

Sobre el planteo del rival, Torres indicó: "Si hicieron el gol fue porque tuvieron su gran momento, pero en todo tiempo nosotros hicimos lo que nos correspondía. Levantamos mucho en el segundo tiempo, se notó el cambio, lo único que todas las chances que tuvimos no se concretaron, eso es lo que más te genera impotencia".

Por último, ya pone la cabeza en el duelo contra Boca, por la Liga profesional de Fútbol: "Hay que mirar para adelante y seguir trabajando para darle lo mejor al hincha".