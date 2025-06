Tras su partida, Rodina aseguró que Quilmes "es un club hermoso"

"No es un club difícil, es un club hermoso. Estos meses los disfruté mucho, me han tratado muy bien", aseguró el propio Rondina en declaraciones a Radio FMQ, donde también dejó entrever sus ganas de tener una futura revancha: "Me gustaría volver, el tiempo dirá, pero no deseaba terminar de esta manera."

El ahora exentrenador deja un grupo competitivo, aunque en deuda con los resultados en las últimas fechas. La dirigencia trabaja a contrarreloj para definir su reemplazante y entre los nombres que comenzaron a sonar con más fuerza aparece el de Aníbal Biggeri.

El entrenador, de reciente paso por varios clubes del ascenso, aparece como una opción potable por su experiencia en la categoría. En su último paso por Chacarita, logró una campaña sólida con 27 triunfos, 19 empates y 15 derrotas, alcanzando una efectividad del 54,6%. En Ferro, tuvo un breve ciclo con 4 victorias, 5 igualdades y 4 caídas (43,6%), mientras que en Temperley, su registro fue más modesto: 2 ganados, 1 empatado y 4 perdidos (33,3%).

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales, pero en los pasillos del Centenario saben que el margen es corto: el nuevo DT debe asumir pronto para aprovechar los días previos al reinicio del torneo y empezar a marcar el rumbo de cara al segundo semestre. En Quilmes, nadie quiere que el tren del ascenso vuelva a pasar de largo.