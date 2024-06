Tristán arranca la segunda rueda con All Boys

Si bien lo peor del campeonato parece haber pasado ya para Tristán, la misión es no relajarse y menos ante los de Floresta, que son un hueso duro de roer. "All Boys es un equipo que cinco de los seis partidos que ganó, los ganó por 1 a 0, tiene muy pocos goles en contra. Eso significa que no necesitan de un poder ofensivo para ganar y en esta división todos los equipos que tienen un promedio de Gol bajo en contra están entre los ocho del reducido, de eso no tengo ninguna duda. El equipo que mejor defiende y que tiene más solidez defensiva, tiene mucha más posibilidad", detalló Pancho en diálogo con Solo Ascenso.

Además, añadió: "Debemos estar muy atentos, saber que jugamos un partido muy complejo y que en nuestra casa a nosotros nos cuesta mucho. Debemos hacer valer esa localía a partir de lo que nos sucedió en el último partido, pero respetando y sabiendo que vamos a tener en frente un gran entrenador que hizo una gran campaña en San Juan y ahora lo está repitiendo".

El entrenador habló sobre lo que representaron estas dos semanas sin competencia y, a la vez que se definió como "no muy amante de esta clase de parates", también valoró su lado positivo: "Es el descanso mental que todo ser humano necesita para poder tomar impulso para lo que viene. Decidimos darle unos días como para poder desconectar un poquito ya que ahora arrancamos y no paramos más hasta el final sabiendo que tenemos una segunda etapa muy compleja donde empieza la definición del torneo y la cuenta regresiva suele ser estresante y determinante para el futuro".

Además, respecto de lo que representará esta segunda mitad, luego de haber padecido el arranque, el DT de Tristán Suárez analizó: "No es lo mismo jugar los primeros 19 partidos que los segundos 19 partidos, donde empezamos a descontar la fecha y la situación de la tabla a medida que avance el torneo te puede potenciar como te puede poner una situación de riesgo. Así que hay mucho por hacer y todos los que podamos incorporar llegarán para ayudarnos a potenciar lo bueno que hicimos en esta última parte del torneo".