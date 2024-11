Tristán Suárez comienza su reestructuración

Nicolás Alvarez, quien llegó hace dos temporadas desde Defensores de Belgrano, fue el primero en confirmar su salida. En sus redes sociales, el defensor agradeció el apoyo de la hinchada y dejó un mensaje emotivo: "Se llevan un simpatizante más, seguramente nos volveremos a cruzar. No es un adiós, es un hasta pronto", expresó el lateral, mostrando su cariño por el club.

El arquero Luciano Silva también dejó el equipo luego de haber llegado a principios de año desde Chaco For Ever. Con experiencia previa en Gimnasia y Tiro, Huracán Las Heras y Gutiérrez, Silva compartió el arco con Joaquín Mendive a lo largo de la temporada. Su paso por el equipo le permitió destacarse en varios encuentros, aunque no logró consolidarse como titular indiscutido.

Por último, el delantero Francisco Molina, quien había regresado al club a comienzos de año desde Ferrocarril Midland, tampoco continuará. Surgido en las divisiones inferiores de Tristán Suárez, Molina destacó lo especial que fue para él volver a vestir la camiseta del Lechero: "Haber podido gritar goles con esta camiseta es lo que imaginé desde aquel debut", afirmó en su despedida.

Estas bajas marcan el inicio de una etapa de reestructuración para Tristán Suárez, que buscará reforzarse de cara a la próxima temporada para competir en la Primera Nacional. Se espera que en los próximos días continúen las novedades sobre la plantilla y los planes del club.