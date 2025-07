Troglio reconoció las dificultades que tuvo para armar el once de Banfield

El conjunto Albiverde fue superior al Halcón, sin embargo esto no conformó del todo al DT, quien reflexionó sobre su presente en el equipo, cuestionándose algunas aristas: "A mí me encanta trabajar y sería cobarde de parte mía dejar a este plantel, es un lindo grupo. Estaba incómodo en el partido, porque no tenía defensores y el que da la cara soy yo, y así no es tan caótico. Nunca tuve una fácil en mi carrera, me acostumbré".

Troglio enfatizó que el Taladro no pasa por tiempos normales, debido a las inhibiciones y las dificultades para habilitar los refuerzos: "No es normal la situación que vivimos, en cuanto a no saber qué once podía parar. Lo de las inhibiciones tiene que estar resuelto para el próximo partido. Este encuentro que teníamos ante Defensa era muy importante, ya que la intención es que de local tenemos que ganar".

En este eje, el club fue notificado por la FIFA por otra inhibición, a causa de una deuda con el defensor venezolano Luis del Pino Mago, en 230 mil dólares. Como de momento Banfield no puede cumplir con las condiciones de pago impuestas por el futbolista, en pos de acreditar en su cuenta en Estados Unidos.