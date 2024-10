Un hombre que confesó que violó y embarazó a su hijastra, luego se suicidó

Se trata de un episodio que conmocionó a toda la comunidad varelense y que destapa una trama de abusos, violencia y muerte, además de una clara y vistosa negligencia por parte de los encargados. Pero lo más extraño de todo son los testimonios cruzados, como por ejemplo el de los familiares del fallecido, que de manera insólita afirman que los actos llevados a cabo fueron consensuados y que él en realidad no violó a la adolescente, que ahora es madre.

Todo comenzó en horas de la mañana del domingo, en la Comisaría Segunda de Florencio Varela, cuando un sujeto de 33 años,se apersonó en el lugar para realizar una denuncia formal y de esa manera autoincriminarse. Los policías lo recibieron en su despacho y comenzaron a escuchar el brutal testimonio que este empezó a largar.

Según explicó, nueve meses atrás abusó de su hijastra, de 15 años. La chica quedó embarazada y dio a luz el sábado. El se sintió culpable por obvias razones y su intención era quedar preso y recibir su merecida sanción por lo ocasionado. Sin embargo, los agentes le informaron que no podía realizar una denuncia contra él mismo y que una tercera persona debía hacerlo. Es por ello que no se la tomaron y la Fiscalía decidió no detenerlo para poder investigar.

A las pocas horas, vecinos varelenses llamaron al 911 e indicaron la presencia de un hombre muerto de un disparo, en la intersección de Portela y Arroyo Las Piedras. Es un descampado en el cual se dan enfrentamientos por causas ligadas al narcotráfico, motivo por el cual pensaron que había sido una ejecución al respecto. Pero cuando lograron identificarlo, entendieron que se trataba del hombre que se había autoincriminado.

La Policía Científica corroboró que tenía un orificio de bala sin salida en la sien derecha y que en su mano había restos de pólvora. Sin embargo, no encontraron el arma de fuego y creen que pudo haber sido robada. No descartan un homicidio y es por ello que la investigación sigue su curso, aunque trabajan sobre la hipótesis de que este se quitó la vida.

Esto surge a raíz de que la madre de la adolescente embarazada, pareja del fallecido, y la propia joven que dio a luz, indicaron que la relación fue consensuada y que el hombre estaba pasando por un cuadro depresivo. Sostuvieron que no hubo ningún abuso, que él sí se arrepentía de la relación mantenía con la menor de edad y que no pensaron denunciarlo en ningún momento.