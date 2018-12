Una escuela puso la Marcha Peronista y hubo sanciones

El hecho sucedió el pasado sábado en la Escuela Secundaria Nº21 Mariano Moreno, al sonar la marcha partidaria cuando el joven estudiante se graduó.

El video del momento, en el que gran parte de los presentes acompañaron el cántico, llegó a las autoridades del Ministerio de Educación, que actuó de oficio.

La directora de Inspección General de la cartera educativa bonaerense, Adriana Frega, señaló que recibieron “un video de reclamo por parte de la comunidad educativa” y decidieron desplazar de manera “preventiva” al director de la institución, Jorge Capucci, hasta que finalice la investigación pertinente, así como también iniciar un sumario contra el resto de la equipo directivo.

“Nosotros tomamos intervención, llamamos al director, lo entrevistamos y nuestro estatuto es claro respecto de que no debe haber expresiones partidarias ni religiosas en cuestiones educativas. Frente al respeto sobre la ley y el pensamiento de todos, y teniendo en cuenta la participación y tomando a la escuela como espacio de pensamiento apolítico, el director entendió que no se podía hacer y no se supervisó bien”, añadió en declaraciones al portal Infocielo.

En su artículo número 6, el Estatuto del Docente bonaerense establece como una de las obligaciones “formar a los alumnos en las normas éticas y sociales con absoluta prescindencia partidaria y religiosa, en el amor y respecto a la patria y en el conocimiento y respeto de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”.

Sin embargo, la secretaria general de Suteba Moreno, Mariana Cattaneo, subrayó que fueron los alumnos quienes “eligieron un minuto de su música preferida para recibir el diploma”.

ADEMÁS:

Google: ¿quiénes fueron los famosos más buscados en 2018?