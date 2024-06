Una joven que lucha contra la leucemia en el Hospital El Cruce demostró que el amor es más fuerte

Se trata de Yamila, de 29 años, que decidió dar el gran paso con su querido Hugo, a pesar de estar en el servicio de Clínica Médica por su patología.

Fueron novios desde hace 9 años, se conocieron en la universidad mientras ambos estudiaban la carrera de Derecho. Pasó el tiempo y la relación se fortaleció, se recibieron de abogados y luego decidieron vivir juntos.

En abril de este año Yamila comenzó con fuertes dolores articulares, fiebre y malestar general. “Pensaba que era dengue, acudí a varios centros asistenciales para consultar y sólo me indicaban paracetamol. La pasé muy mal porque luego comenzó un malestar en una de mis piernas y se me dificultada caminar. Así iban pasando los días y no me daban respuestas. Hasta que llegué al Hospital Fiorito y me realizaron varios estudios y me diagnosticaron leucemia grave. No lo podía creer, pero mi pareja y mi familia fueron mi sostén”, relató la joven que se encuentra acompañada por su suegra Carmen.

En los primeros días de mayo, fue derivada por su complejidad al HEC. Todo el equipo de salud la asiste, inició el tratamiento de quimioterapia. Y el 30 de ese mes, junto a Hugo se casaron por civil en la habitación del nosocomio. Asistieron la familia y amigos.

Al respecto, la doctora Gabriela Marín, de Clínica Médica, manifestó: “Este proyecto de amor la sostiene en la esperanza frente al comienzo de un tratamiento por una enfermedad grave como es la leucemia. Nos emocionamos cuando escuchamos en el video, las palabras y los deseos hermosos que se dijeron ella y su marido”.