Una salamandra casera provocó la muerte de un adolescente en Berazategui

Vecinos berazateguenses vivieron momentos lamentables y una familia quedó con un dolor irreparable tras la pérdida del joven muchacho. Lo cierto es que en épocas de bajas temperaturas, quienes no pueden acceder o no pueden costear los gastos que representa la calefacción convencional, buscan otros medios para no padecer la durísima etapa invernal respecto a la época del año. Pero en el intento por hacer propio, dos hermanos se vieron afectados.

Ocurrió en una vivienda del Oeste del distrito, cuando un vecino identificado como Víctor Fernando pasó por la puerta de la casa de los chicos y notó que algo andaba mal. El olor a combustión que salía del interior lo alertó y no dudó en entrar. El panorama con el cual se encontró fue terrible y pidió ayuda a otras personas, ya que los chicos estaban tirados en el piso y no reaccionaban.

Así las cosas, los llevó en su coche al Centro de Atención Primaria de Salud número 1 Doctor Javier Sábatto, donde profesionales médicos los recibieron y atendieron rápidamente. Lamentablemente, Joaquín Emiliano L. (16), ya estaba muerto producto de la inhalación de monóxido de carbono que salía de una salamandra casera que el padre fabricó para combatir el frío. La misma la construyó con restos de un secarropas y no dieron cuenta que carburaba mal.

El hermano de la víctima, Damián, fue derivado de urgencia al Hospital Evita Pueblo, donde permanece en grave estado a la espera de una clara evolución. Su familia lo acompaña y piden oraciones por él.

La Policía Científica se apersonó en el domicilio y realizó las pericias necesarias, además de corroborar el causal. El caso lo lleva la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) 7 y esperan el resultado de la autopsia.

Lo cierto es que pocos días atrás, la doctora Silvia Martins, directora del SAME/CEM de Berazategui, se había pronunciado al respecto y había pedido que la comunidad esté alerta por este tipo de sucesos. “El monóxido de carbono es un enemigo invisible, no lo podemos detectar en el ambiente; es una sustancia inodora, insípida e incolora”, sostuvo la profesional de la salud.

“Recomendamos chequear –al menos una vez al año- el funcionamiento de los artefactos para calefacción a gas que utilizamos, para confirmar que la combustión se realice correctamente hacia el exterior y verificar que la llama de las hornallas sea azul, en vez de amarilla o naranja. Además, debemos verificar todos los artefactos para calefacción en general, como leños y braseros. También hay que mantener ventilados los ambientes”, agregó.