Versiones encontradas por violento hecho frente a hotel alojamiento de Berazategui

En medio de un violento y confuso episodio, una mujer de 49 años denunció que fue atacada en el hotel alojamiento en el cual trabaja por un grupo de delincuentes que intentaron asaltarla a punta de pistola y que apedrearon la fachada del lugar al no poder ingresar, mientras que vecinos del lugar desmintieron esa versión y dijeron que en realidad la damnificada es una trabajadora sexual y que el presunto agresor era su pareja, quien no sabía a lo que se dedicaba y la fue a increpar junto con unos amigos, pero que no estaban armados.