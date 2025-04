Vigilia, caravana y homenaje a los héroes brownianos de Malvinas

Previo al acto, desde las 8.30, se llevará adelante la tradicional "Caravana Malvinera", que comenzará en el Cementerio Municipal de Rafael Calzada y atravesará diferentes puntos históricos del distrito. Las actividades conmemorativas, comenzarán este martes a partir de las 17, en la plaza Vallejos Colombres y Centenario de Mayo, de Adrogué-, con diversas actividades artísticas y culturales, con la presentación de los ballets Danzares, Irupé y La Vuelta del Gato Moro, entre otros.

Posteriormente, se llevará a cabo la Vigilia con la clásica peregrinación de antorchas de veteranos y familiares, saliendo a las 23 desde el Centro de Excombatientes "Puerto Argentino", en Colombres 1710, hasta Diagonal Brown y avenida Espora. "Seguimos reafirmando nuestro compromiso de malvinizar Almirante Brown con el objetivo de que nuestros héroes tengan el reconocimiento que se merecen. Para ello, en el marco del Día Nacional del Veterano y de los Caídos en las Malvinas desde el Municipio y con la comunidad los homenajeamos con diferentes actividades", indicó Cascallares.

Por otra parte, la comuna informó que otros dos ex combatientes del distrito viajarán a las Islas Malvinas para rendir homenaje a los caídos y reafirmar la Soberanía Nacional sobre nuestro territorio. Se trata de Carlos Alberto Barrionuevo y Julio César Carrizo, vecinos de José Mármol y Burzaco, los cuales fueron seleccionados por sorteo en el marco del programa "Brown en Malvinas", que ya permitió que una docena de veteranos de guerra locales volvieran al archipiélago.

Los ex combatientes fueron seleccionados durante una actividad realizada en la Casa de la Cultura, donde Guillermo Carmiona, ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, brindó una conferencia sobre "Patria: Soberanía y justicia social". Este es el sexto viaje que organiza el Municipio para que los ex combatientes brownianos vuelvan al archipiélago y cumplan el sueño de pisar una vez más el territorio donde combatieron.

El emotivo acto contó con la presencia también del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; y el coordinador de Ex combatientes de Malvinas, Francisco Marcovich, entre otros funcionarios.