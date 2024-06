Villarreal remarcó que el plantel de Claypole "está a la altura"

"Cuando agarramos el equipo, estábamos a 5 puntos del descenso", recordó el técnico en medio de un balance cierto y necesario. El conjunto de Almirante Brown se encontraba casi sin rumbo y Villarreal los puso en órbita de nuevo, solamente transmitiendo confianza y exigiendo lo simple.

"Tomamos un desafío muy complicado con la ilusión de poder levantar el momento, queríamos motivar a los jugadores para que vuelvan a creer en ellos porque éramos conscientes de que teníamos un plantel muy bueno. Estamos muy conformes con el momento que nos toca vivir y con la tranquilidad e infraestructura que nos brinda el club para poder seguir creciendo", aseguró el técnico en diálogo con Deportes del Sur.

Pero esta fecha tendrán un verdadero desafío: el Charrúa es el tercero en la tabla de posiciones de la Primera C y hace once partidos que no pierde. Su presente es tan sólido que en las últimas seis fechas solo sumó victorias, y apenas le marcaron dos goles. Su talón de Aquiles es su propio estadio, donde cosechó todas las derrotas que sufrió.

En El Tambero saben que tendrán que dar un plus para poder volverse con algo de Rosario, pero el DT tiene la fe intacta. "Creo que hoy todos los jugadores demuestran estar a la altura del desafió, muchos entran desde el banco y también convierten, demostramos que el nivel individual de cada jugador mejoró. Otra cosa también que se potenció es el aspecto defensivo, hoy no nos pasa como al principio. No nos convierten tanto", consideró el técnico.

Además, hizo un análisis global de sus jugadores y remarcó: "El equipo por completo ha trabajado bastante bien, se han compenetrado y han logrado mejorar su nivel de manera individual en todos los sectores de la cancha. Más allá del nivel excelente nivel que está teniendo Leonel Llodrá, esto se ve también potenciado por los compañeros que acompañan para que suceda".