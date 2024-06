Absolvieron a cuatro policías acusados de vejaciones a vecino de Berazategui

Se trata de un caso que se da en medio de la tensión que se vive en la relación entre las autoridades policiales y los vecinos, que surge por diversos motivos que van desde la inseguridad, hasta el cansancio de estos últimos con procedimientos que dejan que desear. Sin embargo, después de una larga investigación, confirmaron que los uniformados no golpearon ni lastimaron a nadie y, a pesar de que no estaban detenidos, quedaron en libertad absoluta y ya no tendrán que rendir cuentas.

A Fernando Cortequin, Matías Soto, Yesica García y Aldana Ledesma se los acusaba de “vejaciones en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por un caso que se dio en la calle 210 entre 254 y Eva Perón de Berazategui. Según explicó el documento, estaban realizando un control de rutina cuando un vecino de la zona, que trabajaba como camionero, denunció haber sido golpeado y lesionado por ellos.

Lo cierto es que en esa etapa estaban buscando a una banda que cometía entraderas por la zona y frenaban a todos los vehículos y transeúntes. Este iba en su camioneta Renault Kangoo con cuatro integrantes más a bordo.

Sin embargo, tras las jornadas en las que se presentaron todas las pruebas, la jueza Julia Andrea Rutigliano confirmó que no hay pruebas de que realmente haya salido lastimado. Además, la Fiscalía sostuvo que “hay muchas disonancias en esta causa entre lo que dijeron los testigos al denunciar y declarar en la etapa de instrucción y lo dicho en el debate, y es lo que fundamenta porque no formulara acusación”.

Por dicho motivo, los policías fueron absueltos de todos los cargos. Además, los denunciantes no recordaban con precisión en qué posición iban sentados dentro del móvil policial ni tampoco tenían frescos los rostros para llevar a cabo la respectiva identificación.