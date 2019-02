Berazategui: Patricio Mussi denunció a EDESUR por desobediencia

De la misma forma, el jefe comunal afirmó que seguirá al frente de las demandas de sus vecinos, por las vías judiciales y por las que crea oportunas, en caso de reiterarse los cortes sin previo aviso y con larga duración.

En este sentido, Patricio Mussi afirmó: “La denuncia judicial contra EDESUR la empezamos en Berazategui en 2010, así que esto no debe ser tomado como un tema político. En ese momento había otro gobierno y también reclamábamos al ENRE con la misma fuerza”.

“En diciembre de 2015, el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ordenó que, por razones de seguridad y salud, EDESUR debe brindar el servicio en forma ininterrumpida en la ciudad de Berazategui; sin embargo, no parece ser suficiente, ya que hasta la fecha no se registraron evidencias de mejoras por parte de la empresa, y los cortes de energía eléctrica se efectúan con mayor frecuencia”, indicaron en la comuna.

“Esto a Berazategui lo afecta doblemente, porque los vecinos no sólo se quedan sin luz sino también sin agua, ya que las bombas de extracción de los pozos funcionan con electricidad y requieren un determinado nivel de tensión eléctrica para su reinicio automático, que no se alcanza inmediatamente cuando la empresa restablece el servicio, por eso también hay casos de vecinos que tienen luz pero no agua”.