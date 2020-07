Campaña solidaria de una quilmeña que vive en Dallas

Se trata de Luisa Montenegro, que vive en Dallas desde hace 12 años y se desempeña como conductora y productora del programa radial Argentina 360, destinado a nuestros compatriotas que se encuentran en diferentes partes del mundo.

En diálogo con El Quilmeño, Luisa mencionó que la idea original era hacer un festival pero, a raíz de la pandemia de coronavirus, no se podía llevar a cabo. Por eso, se le ocurrió "vender choripanes, y así me empecé a contactar con los dueños de cinco restaurantes de acá. Participarán Albertoºs de New Jersey, Made in Argentina de Las Vegas, Abrazando mi tierra y Argentina Grill & Coffe de Utah y Patagonia de Texas".

Asimismo, mencionó que el choripan "va tener diferentes precio en cada estado, ya que los costos de vida son completamente diferentes. El mínimo va a ser de 5 dólares".

Posteriormente, detalló que los beneficiados "serán comedores de Santa Fe, Neuquén, Chaco y también de Buenos Aires, precisamente uno de Berazategui. Además, en Formosa tenemos planificada la construcción de una escuela para los wichis".

Para Luisa, participar de la cruzada solidaria "es algo hermoso. Yo soy de Quilmes, de la zona de Villa Luján y siempre a mi alrededor hubo mucha gente humilde. Estoy en Estados Unidos hace 12 años y siempre colaboro en lo que es la parte humanitaria". Además, adelantó que el año que viene va a buscar un merendero de su partido de origen con el objetivo de ayudarlo.

Asimismo, consideró que "nunca en Estados Unidos se hizo algo así por los niños de Argentina. Tenemos mucho apoyo de los medios locales, por ejemplo, de Dallas. Es algo impresionante también recibir el apoyo de los consulados de New Jersey y Houston".