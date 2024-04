Josefina Pouso liquidó a Daniel Osvaldo: "Es un pelotudo"

"A Daniel Osvaldo lo conocí cuando Franco Zuculini vino a Buenos Aires a visitar a su familia. Él me dijo 'tengo alguien para presentarte', pero no prosperó", recordó la periodista en su programa de radio Splendid (AM 990).

Al contar sobre el encuentro con el ex futbolista de Boca, Pouso relató: "Fuimos a un bar, tomamos una cerveza y fue como... 'no'".

Sorprendidos por lo que la periodista estaba contando, sus compañeros del programa preguntaron sobre lo que pasó en esa salida. "¿Hubo pico?", preguntó uno.

"No, no, me tomé una cerveza", aseguró Pouso, que agregó que ese encuentro "fue antes de Jimena Barón" y sentenció: "Es lindo, pero es un pelotudo".

Daniel Osvaldo tuvo una intensa vida amorosa a lo largo de los años, marcada por relaciones tumultuosas y polémicas mediáticas.

Nina Oertlinger: La primera relación pública de Osvaldo fue con Nina Oertlinger, con quien tuvo a su primer hijo, Gianluca. Sin embargo, su historia estuvo marcada por conflictos y reclamos económicos por parte de Nina debido a la falta de pago de cuotas alimentarias.

Elena Braccini: Posteriormente, Daniel estuvo en pareja con la italiana Elena Braccini, con quien tuvo dos hijas, Victoria y María Helena. La relación terminó cuando él inició un romance con Jimena Barón.

Jimena Barón: Su relación con la reconocida actriz y cantante Jimena Barón también fue controversial. Aunque compartieron momentos juntos e incluso tuvieron un hijo, Morrison, su historia estuvo marcada por altibajos y finalmente se separaron.

Gianinna Maradona: Después, Osvaldo tuvo un breve romance con Gianinna Maradona, hija del legendario futbolista Diego Maradona. Aunque compartieron momentos juntos, su relación tampoco prosperó.

Daniela Ballester: Aunque Osvaldo fue vinculado sentimentalmente con Daniela Ballester, conductora de C5N, su relación terminó en un escándalo. Los medios informaron sobre posibles conflictos y desencuentros que llevaron al fin de su romance.