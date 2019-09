Decenas de familias piden ayuda por la estafa de Viviendas Solano

Sólo tres de los damnificados, que habían comprado a través de una financiera de la zona, podrán acceder a la entrega de su inmueble ya que les reconocieron una parte del dinero que pusieron y otra empresa se hará cargo de la construcción de la unidad prefabricada . Sin embargo, hay más de 40 personas que se encuentran totalmente desamparadas.

"No se sabe nada de los dueños, desaparecieron por completo. Sigue todo en la nada. La mayoría no podemos pagar un abogado y no sabemos en qué instancia se encuentra la causa en la Justicia", explicó, en diálogo con El Quilmeño, Evelin Chávez, una de las víctimas de la millonaria estafa.

En medio de la resignación, los damnificados lanzaron un pedido de ayuda para poder accionar en la Justicia y que la investigación llegue a buen puerto. "Todos lo que fuimos estafados seguimos en contacto por medio de un grupo de WhatsApp", agregó Chávez, quien no descartó la posibilidad de pedir ayuda a organismos como Defensa al Consumidor o la Defensoría del Pueblo de Quilmes.

Sin rastros

Luego de 30 años en el mercado, la firma Viviendas Solano, cuya sede estaba en Avenida Monteverde al 2800, cerró el local y sus dueños desaparecieron por completo sin dejar rastros, con más de dos millones de pesos cobrados por inmuebles que no entregaron. Para perder todo tipo de contacto con sus clientes, los constructores eliminaron su cuenta de Facebook y bloquearon sus teléfonos.

Hasta el momento, la empresa acumula 20 denuncias. En ese marco, se encuentra abierta una investigación en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Quilmes, a cargo del fiscal Leonardo Sarra.