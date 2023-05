Denuncian discriminación a un chico con autismo

El lamentable episodio tuvo lugar el día lunes por la mañana y, la institución en cuestión, es la EP N°24, situada en la calle Crámer al 717. El caso generó revuelo en toda la comunidad educativa y lo cierto es que Pablo Jesús Iglesias, el papá que reclama que se normalice la situación, radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría 2° de Quilmes. Sin embargo, asegura que todo comenzó la semana pasada y acusó que esto ya estaba premeditado.

"Esto comienza el día viernes con una cadena de Whatsapp de la directora hacia la maestra integradora pidiéndole que Benjamín no vaya el día lunes. Benjamín tiene derecho a ir a un acto de la escuela: eso es parte de la inclusión", contó.

El pequeño, de 9 años, tiene TEA y está en primer grado. Por eso mismo, va a las clases solo el primer día de la semana, durante una hora solamente. Allí, está acompañado por una docente que está pegada a él y, para colmo, su padre se queda parado en la puerta del lugar hasta que salga, por si surge cualquier inconveniente. La sorpresa que se llevó fue claramente ingrata y soltó los lamentables detalles.

"La maestra integradora dijo que no, que Benjamín tenía que ir. Asistió a la escuela hoy a las diez y media de la mañana. Once menos veinte me dicen que me tengo que llevar al nene que molestaba en el acto. La directora del colegio, la señora Marta. La realidad es que el nene entra en una crisis muy fuerte, diciendo 'a escuela, escuela, por favor, papá, escuela'. Se quería quedar", explicó angustiado.

"La maestra integradora se larga a llorar, lo quiere abrazar, y Benjamín le pedía, por favor, que se quería quedar en la escuela, la integradora. ¿Cómo terminó esto? Me lo tuve que llevar porque en la escuela no lo querían porque según ellos caminaba. Y como si fuese poco caminaba en el patio y la directora por micrófono le pedía a la maestra integradora que saque al nene del patio, donde estaban todos los nenes", dijo y confesó que el niño entró en crisis rápidamente.

La denuncia quedó radicada y el caso fue caratulado como "Averiguación de ilícito", mientras la Justicia trabaja en él. Por ahora, no hubo respuesta del establecimiento como así tampoco de las autoridades.

Para finalizar, Iglesias lanzó una metáfora para comparar el accionar de la directora de la escuela con el accionar de Bergoglio.

"Al Papa Francisco, dando una misa en Roma, entra un nene con autismo y lo fue a abrazar. Cuando lo quisieron sacar el Papa Francisco dijo que no. Esta gente, los directivos de la escuela, tienen que ser más grandes que el Papa", cerró.