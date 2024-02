Desbaratan banda que se dedicaba a las entraderas y los escruches en hogares

El hecho tuvo su inicio en la mencionada localidad de Berazategui en la mañana del lunes, cuando efectivos de la mencionada seccional que estaban en pleno recorrido por 619 y Colectora divisaron una camioneta Chevrolet con varios hombres a bordo, que estaba siendo buscada luego de haber robado una casa situada en la calle 528 entre 628 y 629. Pero al ver a los uniformados policiales, los hampones emprendieron una increíble fuga a toda velocidad que dio inicio a una carrera que duró varios minutos.

Los mencionados habían sido denunciados por los vecinos, que los vieron salir de manera sigilosa de dicho domicilio y de inmediato llamaron al 911.

Lo cierto es que la persecución duró hasta el kilómetro 28,5 de la autopista, cuando los ladrones fueron atrapados tras un acertado cerrojo que los obligó a tirarse a un costado. En sintonía, se bajaron e intentaron fugarse a pie, aunque rápidamente fueron rodeados por los policías que a punta de pistola dieron el alto.

Sin embargo, la secuencia no terminó allí. Un delincuente intentó extraer un objeto color negro de su bolsillo y un uniformado policial le dio un disparo en la pierna, ya que podía ser un arma de fuego. Este terminó siendo trasladado a un nosocomio cercano para sus respectivas curaciones, aunque su vida no corría peligro. Afortunadamente, no hubo civiles heridos y todo terminó allí.

Los malvivientes fueron detenidos y a pesar de que entregaron identificaciones falsas, las autoridades confirmaron que se trata de tres sujetos de nacionalidad chilena llamados Luciano Ortíz, de 22 años, Bryan Letelier, de 26 y Sergio Quesada, de 20. Quedaron detenidos acusados de "robo en poblado y en banda bajo modalidad escruche y entradera", en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Berazategui. Le fueron secuestradas herramientas y una consola de Play Station.

Se trata del mismo grupo comando que días atrás entró a la vivienda de una jubilada de 64 años en Punta Lara y de manera violenta se apoderó de una cuantiosa suma de dólares y oro.