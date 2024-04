Detienen a dos integrantes de una banda dedicada a las entraderas en Quilmes

Todo ocurrió en medio de un patrullaje de rutina que los uniformados estaban llevando a cabo por Ezpeleta Oeste, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de ilícitos que se pudieran dar en las calles del distrito y sus alrededores. Lo cierto es que la inseguridad está azotando con toda violencia y los vecinos se sienten realmente atemorizados, por lo que resulta de gran importancia este tipo de controles de rutina que, viendo los resultados, tienen gran éxito. En consecuencia, hay dos aprehendidos y una importante cantidad de materiales secuestrados.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Bolivia y Einstein durante la madrugada del lunes, cuando los agentes divisaron un Peugeot 208 color negro estacionado con cuatro hombres a bordo. Estos, al percatarse de la presencia del móvil, emprendieron una fuga a toda velocidad por varias cuadras y abandonaron el coche en Avenida República de Francia y Ricardo Rojas. En tanto, al revisar el interior del mismo, encontraron el equipamiento que los comprometía aún más, utilizado posiblemente para ingresar a las viviendas.

Además, el número de chapa no coincidía con el del motor, tratándose de autopartes robadas. En sintonía, siguieron con la búsqueda de los sospechosos hasta que finalmente llegaron a las calles Costa Rica y Estanislao del Campo, donde dieron con el paradero de dos de ellos. Estos iban a pie y quisieron resistirse ante los uniformados corriendo por la vía pública pensando que no serían alcanzados. Por suerte no iban armados y fueron aprehendidos minutos después.

Dentro del rodado abandonado encontraron cinco equipos de radiocomunicación con el que interferían en la frecuencia policial, una escalera plegable, relojes, dinero en efectivo, perfumes, destornilladores, guantes y pasamontañas, como así también diversos teléfonos celulares. Lo cierto es que los dos detenidos fueron trasladados a la seccional policial correspondiente del distrito, la Comisaría 9na. y ambos quedaron imputados por “Encubrimiento en concurso real con resistencia a la autoridad”.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Quilmes trabaja en el caso para desbaratar por completo a esta banda dedicada a robar en casas. Por el momento, no encontraron a la otra parte del comando criminal.