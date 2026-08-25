Distinguieron a numerosas personalidades de Quilmes

En tanto, la Universidad Nacional de Quilmes recibió un reconocimiento por su aporte a la educación pública, la investigación, la producción de conocimiento y el desarrollo de la comunidad. La distinción fue recibida por su rectora, María Alejandra Zinni, primera mujer y primera graduada de la UNQ en alcanzar la máxima conducción de la institución. Su presencia representó también el valor de las mujeres que abren nuevos caminos en ámbitos académicos e institucionales.

El encuentro incluyó el panel central "Quilmes: origen, memoria e identidad", que propuso una reflexión histórica y antropológica sobre los orígenes de la ciudad, la conformación del territorio, los pueblos originarios, el patrimonio y la construcción de la identidad local. Las distinciones abarcaron las categorías Patrimonio Histórico Fundacional y Guardianes de la Memoria Quilmeña, mediante las cuales se reconoció a quienes investigan, protegen y transmiten documentos, edificios, testimonios y valores fundamentales de la historia del distrito.

También se otorgaron reconocimientos en Bibliotecas y Memoria Cultural, Custodia de la Memoria Educativa, Preservación del Patrimonio Documental e Investigación Histórica. Esas categorías pusieron en valor el trabajo constante de quienes mantienen abiertas las puertas del conocimiento y resguardan materiales esenciales para comprender el pasado de Quilmes. La Gran Distinción de Honor "Patrimonio Cultural Vivo de Quilmes" reconoció trayectorias que, por su permanencia y su aporte, se convirtieron en parte del patrimonio de la comunidad.

La categoría "Periodismo, Memoria e Identidad Quilmeña" ocupó un lugar destacado dentro de la ceremonia porque la organización reconoció la labor de periodistas, comunicadores, locutores, reporteros gráficos y responsables de medios que acompañan diariamente la vida de la ciudad, informan sobre sus acontecimientos, registran sus transformaciones y dan voz a sus protagonistas. El reconocimiento comprendió las diferentes expresiones del periodismo local -gráfico, radial, televisivo, digital y fotográfico- y puso en valor la cercanía, la constancia y el conocimiento del territorio que caracterizan a quienes ejercen la profesión en Quilmes. También hubo homenajes in memoriam para periodistas y comunicadores cuyas voces y trabajos permanecen presentes en la memoria colectiva de la ciudad.

Los profesionales distinguidos expresaron su emoción y agradecimiento por un reconocimiento que jerarquizó su trayectoria y resaltó la importancia del periodismo local como parte fundamental de la identidad quilmeña. La ceremonia reconoció también a instituciones educativas históricas que formaron generaciones; bibliotecas populares que sostienen el acceso al conocimiento; clubes históricos que construyen pertenencia; y entidades solidarias y de servicio que acompañan diariamente las necesidades de la comunidad.

En Comercios Históricos con Raíces Quilmeñas se valoró a quienes, incluso en contextos económicos difíciles, continúan abriendo sus puertas, sosteniendo fuentes de trabajo, preservando oficios y formando parte de la memoria cotidiana de los vecinos. Las categorías Legado Artístico Quilmeño, Canción, Cultura e Identidad y Reconocimiento a los Artistas de la Muestra Oficial destacaron a quienes representan a Quilmes mediante la música, las artes visuales y diferentes expresiones culturales. Las distinciones vinculadas con Justicia, Infancia, Formación y Compromiso Comunitario pusieron en valor el trabajo de organismos y profesionales que promueven una Justicia accesible, la prevención, la educación, la protección integral y la construcción de nuevas oportunidades.

La música quilmeña tuvo un lugar especialmente destacado durante la ceremonia, con reconocimientos a figuras que trascendieron las fronteras de la ciudad y dejaron su huella en la cultura popular argentina. El cantautor y poeta Julio Lacarra recibió la Distinción Especial "La Canción, la Cultura y la Identidad Quilmeña", en reconocimiento a una extensa trayectoria dedicada a la música popular y a su profundo vínculo con Quilmes. Como parte de un homenaje cargado de emoción, la artista María Rizzo le entregó un retrato realizado especialmente para la ocasión.

Dentro de la categoría Legado Artístico Quilmeño fue distinguido Martín Mono Fabio, cantante de Kapanga y una de las voces más representativas de una banda nacida en Quilmes que logró proyectar su música y su identidad en escenarios de todo el país. También recibió un reconocimiento Claudio "Mafia" Maffia, baterista de Kapanga y veterano de la Guerra de Malvinas. La distinción valoró su trayectoria artística y, de manera especial, su historia de vida, su compromiso con la memoria de Malvinas y su pertenencia a una de las expresiones culturales más reconocidas de la ciudad. Los homenajes a Lacarra, Fabio y Maffia fueron recibidos con especial emoción por el público y representaron el reconocimiento de Quilmes a artistas que, desde diferentes géneros y generaciones, llevaron el nombre y la identidad de la ciudad mucho más allá de sus límites.

Finalmente, la presidenta de Mujeres Líderes en Acción recalcó que "Quilmes no es solamente el lugar en el que vivimos. Quilmes es lo que cada uno de nosotros decide sostener: la puerta que abrimos, el camino que ayudamos a construir y la oportunidad que dejamos preparada para alguien más", señaló. "Cada persona y cada institución reconocida representa una parte de nuestra historia, ellos son quienes mantienen viva la memoria, fortalecen nuestra identidad y construyen todos los días el futuro de Quilmes", concluyó Sandra Torres.