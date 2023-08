Dos alumnos de secundaria llevaron armas de fuego

El inquietante caso tuvo como protagonistas a dos adolescentes de entre 12 y 13 años, de la clase 1° B, del establecimiento situado en la calle Dr. Luis Agote al 3500. Y lo más curioso de todo esto es que son hechos aislados en la misma semana, sin la necesidad de que se hayan puesto de acuerdo entre ellos o que lo hayan planificado. Quiere decir que la tragedia, de haber sido llevada a cabo, pudo haber sido doble.

Todo comenzó días atrás, el martes 22, cuando uno de los jóvenes empuñó un revólver ante sus compañeros en la misma aula. Este, como si fuese poco, apretó el gatillo en tres oportunidades, generando conmoción entre los presentes. Se salvaron de milagro, ya que las balas no salieron y todo siguió como si nada. Las autoridades de la EES N° 25 -según los padres- no avisaron a las familias ni a la Policía. Debieron enterarse por los propios jovencitos y al agresor lo suspendieron 10 días.

Pero tres días después, el viernes, otro chico hizo lo mismo, con la diferencia de que a la hora de sacar el arma de su mochila, no gatilló. Le robó la pistola a su abuelo, según contó él, ya que ni su padre ni su madre portaban armas, y escondida la llevó a clases.

Familias cercanas a la institución, conmocionadas, pidieron respuestas inmediatas y se manifestaron en la puerta del establecimiento, furiosos por todo lo vivido.

"Consideramos que la institución no se manejó de la manera correcta, ya que en una primera instancia no sólo no se comunicó nada acerca de lo sucedido a las distintas familias de los demás años, sino que tampoco se inició el protocolo aplicable en estos casos. Se esperó a que vuelva a ocurrir lo mismo los días posteriores, para recién iniciar los pasos correspondientes y llamar a las autoridades policiales", indicaron en un comunicado.

"Ante esto, consideramos de suma preocupación la quita de gravedad a la situación y la poca transparencia que hay en la comunicación para con nosotros, las familias de la EES N° 25, ya que lo único que recibimos fue un simple comunicado a través de Whatsapp donde no se detallaron situaciones específicas", comentaron. Y finalizaron con un petitorio de "una respuesta concreta, que contenga medidas que puedan devolvernos a las familias la confianza y tranquilidad de dejar a nuestros hijos en un establecimiento seguro y con una autoridad que vele por ellos".

También aseguraron que los padres de los agresores, pero en especial de uno de ellos, deben hacerse responsables y no "pasarse la pelota entre ellos", ya que se encuentran separados y no quieren llevar los cargos.