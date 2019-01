Florencio Varela celebra un nuevo aniversario

Luego, en el Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico -25 de Mayo y Chacabuco- se hará la apertura oficial de la Muestra Patrimonial y se celebrará también el aniversario de la institución que desde hace catorce años es anfitriona de numerosas exposiciones de arte y eventos culturales. También se presentará el libro “La Estancia de la familia de Félix de la Cruz. Origen del partido de Florencio Varela”.

Por otra parte, siguiendo con los festejos, el domingo tendrá lugar un desfile tradicionalista de carros y carruajes que comenzará en la Curva de Berraymundo y culminará en el Monumento a la Bandera.

La jornada comenzará ese día temprano, a partir de las 8.30 con actividades de campo en las instalaciones del Fortín La Tropilla. Habrá juegos y números artísticos. La entrada al evento es un alimento no perecedero. Lo recolectado será donado a los damnificados por las inundaciones en Corrientes.

Asueto administrativo

La Provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros ha declarado a esta celebración, como día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriado optativo para la industria, el comercio y las demás actividades que se desarrollan en el distrito.

En adhesión a dicho decreto, hoy no habrá atención al público en las oficinas del Edificio Municipal y todas sus dependencias. No obstante, quedan garantizados los servicios esenciales a la comunidad como seguridad y salud. En tanto, el servicio de recolección no se verá afectado.

Cronograma de actividades

Hoy: 8:30hs Acto oficial 128 aniversario del distrito. Plaza San Juan Bautista. 25 de Mayo entre Chacabuco y Maipú.

Al término del acto oficial. Ceremonia religiosa. Parroquia San Juan Bautista.

11hs. Muestra Patrimonial. Aniversario del Museo. Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico. 25 de Mayo y Chacabuco. Hasta el 16 de febrero. Visitas de lunes a viernes de 8 a 16 y sábados de 14 a 17.

