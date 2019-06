La jornada se llevará a cabo entre las 8 y 11 y llevará el lema de "Sangre segura para todos", tal como lo estableció la Organización Panamericana de la Salud.

Los interesados en donar sangre tendrán que acercarse al trailer del Instituto de Hemoterapia que estará ubicado en la puerta de entrada del nosocomio y que contará con el apoyo del personal del Servicio de Medicina Transfusional.

Aquellos que asistan a la actividad, podrán ingerir líquidos como té, café, mate, gaseosa, pero no lácteos, llevar DNI, tener de entre 16 y 65 años, no padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre y no utilizar drogas.

También, desde el centro asistencial remarcaron que los objetivos de este encuentro son homenajear y agradecer a los donantes de sangre y alentar a quienes todavía no han donado a que lo hagan; demostrar la necesidad del acceso universal a transfusiones de sangre segura y promover su función en la prestación de una atención de salud eficaz y alcanzar la cobertura sanitaria universal; y movilizar apoyo a escala nacional, regional y mundial entre los gobiernos y los asociados para el desarrollo para reforzar, sostener e invertir en programas nacionales referidos a la materia.

Además, indicaron que es necesario comprometerse a donar durante todo el año para mantener un suministro suficiente y lograr el acceso universal y oportuno a transfusiones de sangre segura.