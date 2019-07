"No me lo podía sacar de encima. Dejó de violarme cuando me puse a llorar y a gritar. Recién ahí, me levantó la calza y me pidió que lo que había pasado quede entre nosotros. Llegué a mi casa en estado de shock, le conté a mi hermana y ella me acompañó a hacer la denuncia en la Comisaría 3ra. de Florencio Varela", explicó Florencia Rivero a este medio.

Quilmes: joven denuncia violación

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el 18 de julio pasado en un comercio ubicado en el barrio Don Orione.

Desde hacía cuatro meses, Florencia trabajaba para un matrimonio de verduleros que tenía dos sucursales. Ella siempre había desempeñado tareas en el local que dirigía la esposa, situado frente a la estación de trenes de Zeballos, pero ese día la dueña le pidió que lo haga en el otro comercio, porque su esposo "quería ver cómo trabajaba".

"Las pocas veces que hablé con este hombre, no me sentí cómoda. El llegaba un rato antes de que termine mi horario. Me preguntaba por el chico que me pasaba a buscar a la salida y se mostraba enojado porque yo tenía esa relación", señaló la víctima.

En la otra sucursal

Florencia no tuvo más remedio que trabajar en el local a cargo del esposo. "Ese día hice lo que hago siempre. Bajé los cajones de mercadería, lavé la fruta y la verdura y después me dediqué a atender a los clientes. Cuando terminé el horario, me dolía un poco la espalda. El cerró el local, me preguntó qué me pasaba y le dije que estaba contracturada", narró.

"Se ofreció a hacerme masajes y yo me negué, pero él comenzó a hacerlo igual. Después, me levantó la blusa y me tocó la espalda. Y, finalmente, me tocó la cola", afirmó.

En ese momento, ella reaccionó. "Lo empujé y le dije que estaba confundiendo las cosas. Me abrazó fuerte y me pidió disculpas. Después empezó a besarme y me arrinconó contra los cajones de verdura. Me bajó la calza y me violó", confesó entre lágrimas la joven, quien subió un video a las redes sociales con su dramática historia.

Por último, Florencia -que no volvió a trabajar para ese matrimonio- lanzó un desesperado pedido de ayuda: "Estuvo detenido un par de horas y lo liberaron. Necesito justicia para estar tranquila".

El caso ya fue derivado a la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Florencio Varela. La joven fue analizada con pericias médicas a través de un Reconocimiento Médico Legal, medida de prueba que está a disposición del fiscal de la causa, Darío Provisionato.