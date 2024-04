Franco evalúa qué modelo de equipo recibirá al Patrón

Algunos de los principales referentes y jugadores de peso han realizado un esfuerzo no menor para sostener a Quilmes en la máxima colocación de la Zona A de la Primera Nacional y en el cuerpo técnico están pensando si este lunes, cuando reciban a Patronato, no se dan las circunstancias ideales para poder realizar un recambio dentro de la alineación inicial y así rotar un poco a aquellos que no pararon un segundo.