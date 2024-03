Fue a robar de la mano de sus hijos menores de edad y su esposa en Quilmes

El aberrante episodio enfurece a los quilmeños no por la pérdida material que sufrió la damnificada, que indicó que “me cortaron las piernas”, sino por el hecho de que el hampón actuó sin ningún tipo de reparo frente a los niños. Es por ello que realizó la correspondiente denuncia en la seccional primera del distrito y esperan no solo la aparición del rodado, sino que intervenga el área de niñez para que esto no vuelva a ocurrir y poder sacar a los pequeños de ese tristísimo entorno.

Ocurrió en el playón de estacionamiento que está ubicado en pleno casco céntrico de la ciudad, donde funciona un supermercado. Allí fue que la damnificada, que es uniformada de la Policía, dejó su moto cuando regresó del trabajo. Según le explicó a este medio, ella paga todos los meses una cuota para que se la resguarden, ya que no tiene donde dejarla sino.

Sin embargo, cuando se estaba yendo, vio que había un hombre con su mujer y sus dos hijos, un niño y una niña, que la estaba mirando fijo en una actitud realmente sospechosa. “Lo primero que pensé es que me iba a querer arrebatar el celular”, sostuvo. Pero lo cierto es que, como no sucedió, ella se marchó sin pensar que este iba a ir a buscar específicamente su motocicleta para trampearla y llevársela.

Al otro día, cuando volvió para ir a su trabajo, dio cuenta que su rodado ya no estaba. En sintonía, fue a pedir explicaciones a los vigilantes del estacionamiento y empezaron a ver las filmaciones de seguridad, que delataban al hampón que había ingresado con su familia como el autor del robo. La indignación creció de un momento para otro y fue a denunciar el hecho, aunque aún no obtuvo respuestas ni por parte de la Justicia ni por los encargados del playón donde todas las noches se guardan los vehículos.

La víctima comentó que los responsables de cuidar el sitio no vieron nada y que en ese momento “estaban usando el celular”.

Es por ello que está esperando que las autoridades y los responsables del estacionamiento se hagan cargo de su moto, pero sobre todas las cosas que encuentren al ladrón y que revean la situación con sus hijos, ya que sin culpas los lleva a robar con él.

Si bien aún no fue identificado, sabe el barrio en el cual vive y están yendo noche tras noche para poder dar con su paradero y poder aplicarle la sanción correspondiente.