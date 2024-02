Palumbo se recupera de una grave enfermedad

Palumbo se formó en Quilmes Oeste y brilló en la Universidad Nacional de Quilmes, con los años se expandió y llegó a Boca Juniors. Tras superar una desilusión en Defensores de Banfield y comenzar la pelea contra su enfermedad, el central decidió enfocarse en retornar al Xeneize, amparado por la empatía de Gigante y su equipo.

"Me pasó todo a la vez. Me diagnosticaron cáncer en julio del año pasado, estaba jugando en Defensores y me dijeron que no me iban a tener en cuenta para la Liga. Fue una acumulación de cosas que se me empezaron a cruzar por la cabeza, que iba a tener que dejar de jugar hasta que me llamó Gigante. Recibí el apoyo incondicional de él, de Barreiro, del preparador físico y de mis compañeros", recordó en diálogo al sitio oficial de ACLAV.

En relación a su recuperación, comentó: "Todavía sigo en tratamiento, hasta el 14 de marzo estoy con quimioterapia cada 21 días y la trato de llevar como puedo. Antes de arrancar la pretemporada me operaron, comencé a entrenar dos semanas después, tuve que hacer un tratamiento de radioterapia que lo terminé en mitad de diciembre y a fines de ese mes, inicié la quimioterapia, todo de forma preventiva hasta que termine. Después tendré que hacerme estudios y controles para ver cómo estoy. Cada vez hay más tratamientos, y si se agarra a tiempo se puede curar".