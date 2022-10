Quilmes: por los asaltos, la línea 584 recortó su recorrido

El hecho delictivo tuvo lugar a media tarde en Bernal Oeste, cuando los sujetos se subieron a la formación en la Calle 162 y Montevideo y se camuflaron como simples pasajeros. En dicho instante, se acercaron hacia la cabina del conductor para realizarle una consulta y, cuando vieron la oportunidad, tomaron la decisión de amedrentarlo, lo insultaron y le pidieron lo que llevaba encima para luego darse a la fuga.

El botín que se llevaron y que le pudo costar la vida al hombre era de solo 500 pesos, todo lo que llevaba encima. Tras cometer el robo, se bajaron en la calle Los Andes, en el barrio de la IAPI y no pudieron ser encontrados hasta el momento. Sin embargo, el pedido de la empresa de transportes de la zona Sur no es que específicamente que se encuentre a estos individuos en particular, sino que necesitan culminar con todos los hechos delictivos. Por eso surgen las medidas.

La línea que corresponde a MOQSA decidió acortar su recorrido en una medida que afectará a gran parte de los usuarios que a diario se toman el 584. Generalmente, el colectivo perteneciente a Berazategui, sale desde el Cruce Varela y termina en la IAPI. En el medio, pasa por la estación de Quilmes y por la de Bernal. Por eso mismo, se informó mediante un comunicado en sus redes sociales que por tiempo indeterminado, llegará solo hasta la estación de Quilmes y allí finalizará para volver a la terminal.

Esto se suma al constante pedido de un refuerzo de seguridad dentro de los móviles para que se pueda viajar con mayor tranquilidad, ya que este año fue muy complicado para los choferes que circulan por toda la Zona Sur. Es que se ven expuestos en todo momento y las respuestas no aparecen. De hecho, ya habían tomado una decisión similar tiempo atrás en conjunto.

En 2017, las siete líneas de la empresa (159, 219, 300, 372, 584, 603, y 619) pararon por los mismos motivos y los delegados de MOQSA mantuvieron una ardua discusión con la Policía, en la que les recriminaban que “no hacían nada”. Es decir que hace cinco años como mínimo que arrastran dicho problema.

Pero más cerca en el tiempo, la línea 584 fue noticia por no frenar en ciertas paradas -también por temor a sufrir un asalto violento- dejando a la gente común sin su medio para transportarse, lo que provocó la furia de algunas personas que se colocaron frente a uno de los internos y no lo dejaron avanzar.