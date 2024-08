Quilmes recibirá a Tristán Suárez con el objetivo de seguir en la zona de vanguardia

El conjunto de Sergio Rondina busca seguir en la zona de vanguardia en la Zona A, y será una buena oportunidad contra el Lechero de avanzar para meterle presión a San Miguel, con el cual lucha por el tercer puesto. Por el lado del equipo que podría formar contra Tristán, no estará Enrique, suspendido, mientras que el resto del once aún no fue ratificado.

Rondina dispuso un ensayo informal de fútbol con Esteban Glellel; Agustín Ortega, Federico Tévez, Matías Ferreira y Ayrton Sánchez; Thomas Rojas frente a Tomás González, Enzo Kalinski, Ramiro Luna y Axel Batista; Federico Mazzurco, Maximiliano Alanís y Bruno Gauna.

Precisamente uno de los futbolistas que mejoró de su dolencia y de a poco regresa al primer equipo es el volante Luna, el cual podría tener su chance como titular frente a Tristán, pero asoma con más fuerza Parisi.

En diálogo con el streaming Pura Espuma, Luna dio cuenta de lo traumático que fue para él estar ausente por dolencias y que se precipitó a volver antes de tiempo: "Los últimos dos meses no dormía, iba a entrenar sin descansar, cometí el error de darme el alta sólo pensando que ya estaba bien, pero me costaba todo".

Y prosiguió: "Me abrí, hablé con el doctor, con los dirigentes y se pusieron a disposición. También hablé con el Huevo Rondina y ahora por suerte estoy muy bien. El club está siempre al pie de todo, trata de que no nos falte nada, me siento muy agradecido porque siempre están".