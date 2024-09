Una ciclista se salvó de milagro tras la violenta reacción de un conductor que luego chocó

Se trata de un hecho peligroso que de milagro no fue una tragedia y que no dejó secuelas físicas en los implicados. De todos modos, la agresividad de quien iba al volante y ocasionó el desastre pudo haber costado caro y es por ello que las autoridades judiciales se están encargando del caso. Para colmo, la secuencia quedó grabada paso por paso en el lente de los celulares de los presentes, quienes estaban en la parada del colectivo.

Ocurrió a las 4 de la tarde en la intersección de las calles San Martín y Zapiola, frente a las vías de la Línea General Roca (LGR) y a la estación de servicio YPF, cuando una mujer fue agredida por un sujeto que, según su testimonio, hizo una mala maniobra a bordo de su camioneta Tracker. Explicó que hizo una vuelta en “U”, la cual está prohibida en dicho lugar, la encerró y casi la tira, motivo por el que le exigió explicaciones. Lamentablemente la respuesta no fue la que esperaba.

“En la cuadra siguiente frena en el semáforo con la ventanilla baja. Me acerco y le dije que casi me atropella. Me tiró una puteada y me dijo ‘¿y el casco?’. Le respondí: ‘¿si no tengo el casco me matás igual?’”, soltó Daniela Cosentino, la víctima, que iba a buscar a su hijo al colegio. Y agregó: “Cuando me dijo así, le golpeé el auto y el reaccionó dando un volantazo y tirándome sobre otro auto que estaba parado en el semáforo”.

Tras eso, el hombre de 59 años, identificado como Miguel Angel Goffredo, se dio a la fuga por Zapiola y chocó contra un Fiat Uno que estaba adelante. El conductor de este último vehículo lo siguió, lo detuvo y provocó que este se largara a llorar. Tras eso, intercambiaron los papeles y pidió perdón por lo provocado.

La damnificada, que perdió su rodado pero por suerte no sufrió heridas, hizo la denuncia policial en la seccional segunda de Bernal y la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4 de Quilmes.