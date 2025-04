Investigan por qué se quemaron tres colectivos de la línea 266

Se trata de un episodio lamentable que por suerte no se cobró la vida de ningún trabajador de la empresa o de algún pasajero, ya que ocurrió cuando nadie estaba en el lugar y, por dicho motivo, no hay imágenes del inicio y sí las hay de todo lo que vino después. Es por ello que las autoridades judiciales pusieron el foco en la situación y esperan avances para determinar si fue un imprevisto o si estuvo intencionado por alguien particular con fines que se desconocen.

Todo comenzó durante la madrugada del lunes en el predio situado en Bernal Oeste, en la intersección de las calles Coronel Lynch y Donato Alvarez. Allí está ubicada la terminal de la línea 266, que une los distritos de Lomas de Zamora y Quilmes, pasando por Lanús. De un instante para otro, una peligrosa humareda hizo reaccionar a los vecinos y transeúntes, que llamaron a los Bomberos Voluntarios locales, quienes rápidamente acudieron y controlaron el foco ígneo.

Dotaciones de Lanús y de San Francisco Solano se apersonaron y batallaron un largo rato, hasta que apagaron las llamas y devolvieron la tranquilidad. Se quemaron tres colectivos, pero desde la empresa indicaron que las pérdidas materiales superan ello, ya que se quemaron chapas, un galpón con cobertizo de tinglado y la temperatura elevada hizo que se quebrara el asfalto. Así las cosas, estiman que tendrán que pagar más de 100 millones de pesos para solucionarlo.

Es importante resaltar que ni los rescatistas sufrieron heridas, como así tampoco choferes, trabajadores y pasajeros, debido a que en el horario en el cual sucedió no había nadie en dicho sitio. Es por ello que trabajan los investigadores ya que no descartan que el incendio haya tenido alguna intención. Para colmo, no es el único siniestro ocurrido en el último tiempo por la zona.

Hace muy pocos meses, a pocas cuadras de este último accidente, también se quemó un depósito de camiones con daños similares y sin heridos. Allí, al haber sido de noche, no pudieron observar si había sido alguien quien lo había iniciado.