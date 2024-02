Vecino denuncia estafa con la venta de autos en Varela

Se trata de una nueva modalidad de estafa en las plataformas de redes sociales con la que engañan a las personas y las hacen perder el ahorro que ganan trabajando. En esta oportunidad ya cayeron varios y, según dijo el varelense que los recibe, vienen de todas partes del conurbano bonaerense, sean de Berazategui, Quilmes o incluso zona norte. Además, confirmó que hizo la denuncia policial y está a la espera de avances para que los criminales cibernéticos sean atrapados de una buena vez.

El modus operandi de estos consta en publicar un rodado en Marketplace a un bajo costo para que quienes quieran acceder a él pregunten. En esta oportunidad, se trata de un Renault 9 a un millón de pesos y aseguran que está nuevo, que tienen los papeles al día y demás. Para ir a verlo, piden una transferencia a modo de reserva y allí es cuando llegan a robar. Pero lo que más asustó al vecino que publicó el caso, es que los estafadores sostienen que el auto está en el barrio Villa Angélica y postean su dirección, cuando él no tiene absolutamente nada que ver.

“Están usando mi foto y de mi hija y datos míos como dirección y algunos más para estafar gente. Las usan en una cuenta de Whatsapp como empresa. Ya he recibido más de siete personas que vienen a ver un auto a mi dirección que yo no vendo, no tengo, ni conozco”, indicó en sus redes sociales el sujeto, que cree que le robaron los datos de Facebook, debido a que no los tenía privados.

“A cada una de ellas le sacaron seña por el auto. Hasta 150.000 pesos le sacaron a uno”, agregó.

Es por eso que hizo la denuncia en la seccional correspondiente y de inmediato pidió que nadie caiga en la trampa. Estos se comunican por Whatsapp y usan imágenes falsas. Se hacen pasar, en muchas otras oportunidades, por una agencia de venta de autos y lo hacen de una manera realmente creíble.

Los delincuentes cibernéticos están más peligrosos que nunca y se necesita una rápida respuesta de las autoridades para que la modalidad nueva no crezca.