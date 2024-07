Vecinos de Villa Alcira mostraron su hartazgo por un corte de luz que lleva una semana

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se hizo eco del reclamo de los vecinos, señalando que Edesur deja sin luz a miles de familias "en medio de una ola de frío y sin hacerse responsables de esta situación".

Se trata de la misma problemática de siempre. No solo ocurre durante el verano con la utilización de ventiladores y equipos de aire acondicionado, sino que también en este invierno, con una seguidilla de varios días con bajas temperaturas como no se registraba desde hacía más de 50 años . Es importante resaltar que es un barrio en el cual se viene exigiendo una inversión en dicha materia, ya que afecta el trabajo y supone pérdidas monetarias gigantes para quienes viven en las 30 manzanas que componen el barrio.

Fue durante la jornada del lunes, pasadas las 17, que un grupo numeroso de personas se reunió en la esquina de Constitución y Caseros para protestar por la mencionada problemática. Desde hace tres semanas, todos los días sin falta se les cortó la luz. Según le explicaron a este medio, cuando le vuelve a una fase, se le corta a la otra. Es por ello que están hartos y decidieron pronunciarse en la vía pública, ya que los reclamos a la empresa no dieron ningún tipo de resultados. Solo les dan un horario en el cual estiman que les devolverán el servicio y un número de reclamo.

La protesta se extendió hasta la noche de manera pacífica y uniformados policiales se apersonaron en el lugar y desviaron el tránsito hasta Caseros y Ramella. No hubo detenidos ni enfrentamientos en ambas partes, como sí sucedió hace algunas semanas atrás en La Ribera.

Por su parte la titular del Departamento Ejecutivo quilmeño, Mayra Mendoza, se refirió a la complicada situación que sufren numerosos habitantes del distrito, a través de un posteo en la red social X (ex Twitter).

"Otra vez @OficialEdesur dejando sin luz a miles de familias de #Quilmes en medio de una ola de frío y sin hacerse responsables de esta situación. Hay barrios de Quilmes Oeste, Solano, Ezpeleta y Bernal que vienen sufriendo hace días cortes de luz", puntualizó la intendenta.

Lamentablemente los afectados por el apagón sufrieron grandes pérdidas de mercadería y se quemaron electrodomésticos. Esta fue la gota que rebalsó el vaso, teniendo en cuenta además que, si bien no es una zona exclusiva comercial, hay varios locales gastronómicos que no pudieron trabajar. Lo mismo sucedió con quienes trabajan bajo la modalidad home office, ya que no pudieron cumplir con sus tareas ya que no disponían de internet.

Es por ello que piden que se acerquen de inmediato desde Edesur para solucionar la problemática. Cabe destacar que en los últimos días se quemó parte del cableado de un poste de luz en la intersección de Constitución y Fátima y los vecinos temen por posibles incendios que puedan comprometer sus viviendas.